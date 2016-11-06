Берлин, 6 ноября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. В Германии на улицах Берлина прошел митинг немецкого ультраправого движения против проводимой политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Активисты несли в руках плакаты с лозунгами об отставке Меркель. Это уже четвертая подобная демонстрация за год. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Акция протеста оказалась немногочисленной. Сначала поддержать ультраправых сторонников собралось около 600 человек. Однако к концу митинга осталось всего 200 активистов. Полиция Берлина провела серию арестов, отмечает издание.

В то же время стоит отметить, что предыдущие акции против политики Меркель собирали больше народу. Еще в марте на улицы вышли три тысячи человек, в мае — менее двух тысяч, а в июле — 1,3 тыс., пишет газета.

В свою очередь, левые вышли на улицы немецкой столицы с ответной демонстрацией. На этом мероприятии без арестов тоже не обошлось.

Напомним, что в августе этого года издание Die Welt писало, что сейчас в Германии в самом разгаре переворот, который проходит незаметно и направлен против канцлера Ангелы Меркель. Издание отмечало, что одной из главных ошибок канцлера считается ее миграционная политика.