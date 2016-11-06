В Берлине прошла демонстрация ультраправых против политики Меркель
Берлин, 6 ноября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. В Германии на улицах Берлина прошел митинг немецкого ультраправого движения против проводимой политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Активисты несли в руках плакаты с лозунгами об отставке Меркель. Это уже четвертая подобная демонстрация за год. Об этом пишет издание Tagesspiegel.
Акция протеста оказалась немногочисленной. Сначала поддержать ультраправых сторонников собралось около 600 человек. Однако к концу митинга осталось всего 200 активистов. Полиция Берлина провела серию арестов, отмечает издание.
В то же время стоит отметить, что предыдущие акции против политики Меркель собирали больше народу. Еще в марте на улицы вышли три тысячи человек, в мае — менее двух тысяч, а в июле — 1,3 тыс., пишет газета.
В свою очередь, левые вышли на улицы немецкой столицы с ответной демонстрацией. На этом мероприятии без арестов тоже не обошлось.
Напомним, что в августе этого года издание Die Welt писало, что сейчас в Германии в самом разгаре переворот, который проходит незаметно и направлен против канцлера Ангелы Меркель. Издание отмечало, что одной из главных ошибок канцлера считается ее миграционная политика.