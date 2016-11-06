Пхеньян, 6 ноября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки обречены на крах, более того, подобный сценарий является «исторической судьбой» этой страны. Такое замечание Пхеньян сделал 6 ноября, всего за два дня до выборов президента США, передает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на опубликованное правительством КНДР заявление.

Илья Репин. Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (фрагмент). 1870

«<История> доказала, что когда люди, общество и даже политика подвержены гниению, то страна обречена на неудачу», — говорится в сообщении.

Комментируя подходящую к концу избирательную компанию США, Пхеньян называет прошедшие дебаты «самыми грязными».

Власти КНДР также высмеяли новую политику «переориентации» Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявив, что тактика «стратегического терпения» США в отношении Северной Кореи абсолютно не работает.

«Различные внешнеполитические стратегии администрации Обамы постигли горькие удары», — уверены в КНРД, кроме того, лидирующий в мире стратегический ландшафт становится все более неблагоприятным для США. Вообще же, за время президентства Обамы мир погрузился в еще большее античеловечное и преступное состояние.