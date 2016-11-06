Мосул, Ирак, 6 ноября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бегут из города Мосул, опасаясь наступления иракских военных. Так, в субботу, 5 ноября, пять членов группировки, прихватив с собой награбленные миллионы долларов, бежали из города. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария».

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Телеканал отмечает, что деньги, которые террористы взяли с собой, были предназначены для выплаты зарплаты боевикам. По данным источника телеканала, среди «дезертиров» также есть и ответственный в Мосуле за казну группировки некто Абу аль-Бара аль-Кахтани.

В настоящее время члены «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают сбежавших боевиков. Если они будут пойманы, то над ними, скорее всего, учитывая предыдущий опыт, будет совершена расправа. Как отмечает источник телеканала, по предположительным сведениям, беглецы направляются в сторону Сирии.

Ранее ИА REGNUM писало, что в целом операция иракских военных по освобождению города Мосул от террористов идет успешно. В субботу, 5 ноября, военным удалось начать освобождение последнего крупного города на южных подступах к Мосулу. Теперь правительственные войска приблизились к одной из ключевых точек аэропорта близ Мосула на четыре километра.