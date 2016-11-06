Лондон, 6 ноября, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Британское правительство продолжает работу по реализации процесса выхода страны их ЕС, несмотря на попытки других политических сил помешать этому. Об этом сегодня, 6 ноября, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во время своего выступления.

Dave Kellam Британия и Евросоюз

Тем парламентариям и пэрам, которые сожалеют об итогах референдума, необходимо признать то решение, которое принял народ, подчеркнула Мэй. Она также добавила, что после июньского референдума политики должны сосредоточиться на решении других проблем. Например, на соблюдении плана и графика Brexit и на продолжении выработки оптимальной стратегии ведения переговоров с Брюсселем. При этом важно не выкладывать преждевременно на стол все свои карты, считает британский премьер.

В то же время и торопиться с принятием таких важных решение тоже не выход. Поспешность в этом процессе не поможет достичь на переговорах соглашения на выгодных для Великобритании условиях, обратил внимание Тереза Мэй.

В июне на общенациональном референдуме о членстве Соединенного Королевство в Евросоюзе победили евроскептики. После этого премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что сделает все, чтобы воля народа была исполнены, но покинет свой пост. Позже его место в правительстве заняла Тереза Мэй.

Высокий суд Лондона ранее принял решение о том, чтобы запретить правительству единолично инициировать применение Статьи 50 Лиссабонского договора (предусматривает механизм выхода государства из ЕС). Однако в телефонном разговоре с главой Евросовета Дональдом Туском и главой Франции Франсуа Олландом Мэй заявила, что правительства имеет серьезные основания рассчитывать на успех своей апелляции на решение суда, которую в декабре рассмотрит Верховный суд. Правительство не будет отклоняться от графика Brexit, подтвердила глава британского правительства.