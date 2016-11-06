Вашингтон, 6 ноября, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Часть сотрудников ФБР активно работает на победу кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Кейн (в паре с Хиллари Клинтон). Соответствующее заявление Кейн сделал в интервью медиа-кампании Fusion.

Значок ФБР

«Я думаю, что ФБР, к сожалению, стало подобно прохудившемуся решету», — отметил Кейн.

По словам кандидата в вице-президенты, действия ФБР более вероятно объясняются тем, что в Бюро есть люди, которые активно работают на кампанию Трампа. Кейн отметил, что это «абсолютно ужасающе», массивный удар по репутации Федерального бюро расследований.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября директор ФБР Джеймс Коми заявил о том, что Бюро возобновляет расследование по делу об использовании личной почты для ведения служебной переписки в то время, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США. Такие действия были предприняты в связи с обнаружением новых электронных писем Клинтон.

Возобновление расследования нанесло удар по предвыборной кампании Клинтон. Выборы в США пройдут 8 ноября. Разрыв по популярности между кандидатами составляет примерно 2−2,5%.