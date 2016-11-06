Каракас, 6 ноября, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Представитель Ватикана Клаудио Мария Челли считает, что политический кризис в Венесуэле может закончиться кровопролитием. Священнослужитель также уверен, что в этой латиноамериканской стране есть люди, которые не боятся того, что могут погибнуть люди. Об этом Челли заявил в интервью газете La Nacion. Материал был опубликован в субботу, 5 ноября.

ruurmo Флаг Венесуэлы

Представитель Ватикана отметил что если та или другая сторона в Венесуэле захочет прекратить диалог, то этот путь может быть кровавым. В то же время, по словам Челли, в стране есть люди, которые не боятся пролитой крови, и это вызывает беспокойство. Об этом монсеньор заявил после поездки в Каракас.

Челли констатировал тот факт, что в Венесуэле сегодня сформировалась крайне тяжелая ситуация как в политическом, так и в социальном и экономическом плане. Отсутствуют и еда, и лекарства.

«Там, где я был в Каракасе, повсюду контрольно-пропускные пункты, полиция, военные», — отметил монсеньор.

Напомним, что и без того сложная ситуация в Венесуэле обострилась в связи с решением Национального избирательного совета отложить на неопределенный срок организацию второго этапа подготовки к референдуму по вопросу отставки президента страны Николаса Мадуро. Изначально планировалось, что народное голосование должно было пройти с 26 по 28 октября.

Позже Национальная ассамблея проголосовала «за открытие процесса» в отношении главы государства и за то, чтобы парламентская комиссия начала изучать возможную уголовную и политическую ответственность, а также уход с поста Мадуро. Потом оппозиция выдвинула уже более жесткий вариант ухода Николаса Мадуро от власти: объявление досрочных выборов.

Отметим, что ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Венесуэле «никто не заинтересован в усложнении ситуации». Однако, факты говорят о другом.