Пекин, 6 ноября, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Обрушившийся на европейские страны миграционный кризис угрожает стабильности не только Евросоюза, но и макрорегиона в целом. Китай предлагает свою помощь в разрешении таких глобальных вызовов, как наплыв беженцев и международный терроризм, передает 6 ноября «Синьхуа» со ссылкой на заявление премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна.

Tomas Roggero Китайский флаг

КНР готова оказать Евросоюзу необходимую поддержку по проблеме беженцев. «Международное сообщество должно координировать свои действия и создавать долгосрочные решения миграционного кризиса», — сообщил Ли Кэцян, подчеркнув, что необходимость сотрудничества обусловлена широкими взаимными интересами и могут послужить экономическому развитию всего мира.

«Между Европой и Китаем нет никаких конфликтов, хотя они и находятся на разных уровнях развития, — отметит китайский премьер. — Цель ЕС и Китая — взаимное сотрудничество».

Напомним, в субботу, 5 ноября, в Китае состоялся саммит, в котором приняли участие представили стран Центральной и Восточной Европы. Ли Кэцян, выступая на мероприятии, выдвинул ряд инициатив по развитию отношений между КНР и странами Европейского союза. По мнению китайского премьера, необходимо развивать дальнейшее сотрудничество в таких областях, как транспортно-коммуникационные сети, финансовое сотрудничество, развитие «зеленой» экономики, а также развитие взаимодействие в гуманитарной сфере.