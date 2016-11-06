Преодолеть миграционный кризис в Европе поможет Китай
Пекин, 6 ноября, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Обрушившийся на европейские страны миграционный кризис угрожает стабильности не только Евросоюза, но и макрорегиона в целом. Китай предлагает свою помощь в разрешении таких глобальных вызовов, как наплыв беженцев и международный терроризм, передает 6 ноября «Синьхуа» со ссылкой на заявление премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна.
КНР готова оказать Евросоюзу необходимую поддержку по проблеме беженцев. «Международное сообщество должно координировать свои действия и создавать долгосрочные решения миграционного кризиса», — сообщил Ли Кэцян, подчеркнув, что необходимость сотрудничества обусловлена широкими взаимными интересами и могут послужить экономическому развитию всего мира.
«Между Европой и Китаем нет никаких конфликтов, хотя они и находятся на разных уровнях развития, — отметит китайский премьер. — Цель ЕС и Китая — взаимное сотрудничество».
Напомним, в субботу, 5 ноября, в Китае состоялся саммит, в котором приняли участие представили стран Центральной и Восточной Европы. Ли Кэцян, выступая на мероприятии, выдвинул ряд инициатив по развитию отношений между КНР и странами Европейского союза. По мнению китайского премьера, необходимо развивать дальнейшее сотрудничество в таких областях, как транспортно-коммуникационные сети, финансовое сотрудничество, развитие «зеленой» экономики, а также развитие взаимодействие в гуманитарной сфере.