Вашингтон, 6 ноября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Большинство американцев уверены в том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совершала противоправные действия. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса McClatchy и Marist, пишет RT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Согласно данным социологического исследования, 83% респондентов считают, что представитель от демократов ранее предпринимала неверные действия. Из этого количества опрошенных 51% уверены в том, что это были незаконные действия. Остальные 32% выразили мнение о том, что бывшая госсекретарь США могла поступать неэтично, но не нарушала этим закон.

Что же касается кандидата на пост США от Республиканской партии Дональда Трампа, то, по результатам опроса, 79% респондентов считают, что политик поступал неправильно. Однако уверены в противоправности действий миллиардера только 26% из вышеупомянутых 79%. Еще 53% опрошенных назвали действия Трампа неэтичными.

Примечательно, что относительно небольшой процент респондентов уверен в том, что ни Клинтон, ни Трамп не нарушали ни закон, ни этические нормы. За Хиллари Клинтон — 14%, за Дональда Трампа — 17%.

Социологическое исследование проводили в период с 1 по 3 ноября. В опросе приняли участие 1587 граждан США.

Если говорить об отношении избирателей к кандидатам на пост президента США, то большинство граждан не одобряют, ни представителя республиканцев, ни представительницу от демократов. 61% опрошенных негативно относится к Трампу, 57% — в Клинтон. Одобряют кандидатуру республиканца 40%, демократа — 36%.

ИА REGNUM ранее писало, что президентские выборы в США пройдут 8 ноября. По последним данным социологических исследований, Клинтон опережает Трампа примерно на 2−2,5%. Эксперты указывают на то, что в последнее время рейтинг Клинтон упал в связи с возобновлением расследования по делу об электронной переписке.