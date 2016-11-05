Москва, 6 ноября, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Итальянская киноактриса Орнелла Мути намерена получить российское гражданство. О своем желании получить российский паспорт актриса заявила на презентации нового клипа Александра Реввы, передает RT в воскресенье, 6 ноября.

Rita Molnár Орнелла Мути

Согласно сообщению Реввы, знаменитая итальянка уже является резидентом России и объявила о своем желании получить паспорт гражданина РФ.

Напомним, о своем желании стать гражданкой России и поселиться в Санкт-Петербурге актриса заявляла еще в 2013 году. Ее дедушка по материнской линии был русским. Родители матери родились и некоторое время проживали в Ленинграде. Желание приехать в Россию, периодически возникавшее у матери Мути, передалось и дочери. Секрет своей красоты актриса связывает с российским происхождением: «Это все русские гены!».