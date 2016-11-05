Париж, 6 ноября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. В Париже состоялась многочисленная акция в поддержку арестованных в Турции депутатов. Митинг прошел в субботу, 5 ноября, большинство собравшихся — члены кудской общины Франции. Об этом информирует Associated Press.

Roger Blackwell Протест курдов

Тысячи демонстрантов вышли на парижские улицы, требуя освободить арестованных в Турции депутатов прокурдской Партии демократии народов (ПДН). С транспарантами и флагами в руках участники акции выкрикивали лозунги против турецкого лидера Реджапа Тайипа Эрдогана.

Изначально протестующие собрались на площади Республики. Потом они пошли до площади Шатле в центре столицы.

В субботу, 5 ноября, девять сотрудников турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet были арестованы. В числе арестованных и главный редактор газеты Мурат Сабунджу. Всех их обвиняют в связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Известно, что арестованных отправят в тюрьму Силиври.

Акции в поддержку арестованных в Турции депутатов прошли также и в других городах мира. Например, 5 ноября в Москве у турецкого посольства собралась группа протестующих с требованием освободить арестованных депутатов прокурдской Партии демократии народов (ПДН).