Степанакерт, 6 ноября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в новой Конституции будет называться Республика Арцах, заявил в эфире местного телевидения руководитель профессиональной комиссии по конституционным реформам, председатель национального собрания республики Ашот Гулян.

Nankr.am Здание Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики

«Будет уже не Конституция Нагорно-Карабахской Республики, а Республики Арцах. Это означает, что субъект в конституции меняется, и то, о чем мы говорили в последние годы, что время вернуться к нашему историческому, подлинному армянскому названию, найдет свое отражение в первой же статье проекта новой Конституции», — сказал Гулян.

Согласно 1-ой статье действующей конституции Нагорного-Карабаха, «названия Нагорно-Карабахская Республика и Республика Арцах тождественны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект новой Конституции предусматривает вместо нынешней полупрезидентской формы правления президентскую, централизованную форму правления. Однако до военных действий в апреле этого года в Карабахе, по примеру Армении, планировали переход на парламентскую форму правления.

По словам Гуляна, в проекте новой Конституции, как и раньше, будет 12 глав, но вместо нынешних 146 статей будет, по меньшей мере, 170 статей. По словам главы комиссии по конституционным реформам, основная часть новых статей будет касаться прав человека. «В нашей конституции будет около 30 новых глав, и из этих 30 статей только 20 будет в главе посвящённой основным правам человека и гражданина», — отметил Гулян.

По мнению карабахской оппозиции, под предлогом реформирования Конституции власти республики устраняют запрет на повторное избрание на должность президента действующему главе республике Бако Саакяну. Саакян был избран президентом Карабаха 19 июля 2007 года. 19 июля 2012 года переизбран на второй срок. По действующей конституции НКР, президент республики избирается гражданами Нагорно-Карабахской Республики сроком на пять лет. Согласно 3 пункту 62 статьи основного закона, одно и то же лицо не может быть избрано на должность президента республики более чем два раза подряд.

Согласно концепции новой Конституции Карабаха, которая была опубликована в середине августа, предлагается проводить президентские и парламентские выборы одновременно. Следующие выборы в Национальное собрание запланированы на 2020 год, когда как полномочия Бако Саакяна истекают в 2017 году. В концепции, однако, нет речи о том, кто будет президентом страны в переходный период.

Согласно опубликованной концепции, президент Карабаха избирается народом, после чего президент формирует правительство и становится его руководителем. По проекту новой Конституции, президент республики будет назначать и снимать министров, будет иметь право на законодательное вето, которое может быть преодолено лишь большинством голосов депутатов Национального собрания.

По мнению депутата Национального собрания Нагорного-Карабаха Вардгеса Багряна, конституционный референдум состоится до истечения полномочий Бако Саакяна, а на переходном этапе президента назначит нынешнее Национальное собрание. «Парламент изберет президента на этот период в два с половиной года», — сказал парламентарий.

Он, однако, считает беспочвенными разговоры о том, что основной закон меняется с целью продления пребывания Бако Саакяна на посту президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта Бако Саакян подписал указ о создании профессиональной комиссии по конституционным преобразованиям при президенте НКР.

16 августа на официальном сайте парламента Карабаха была опубликована концепция конституционных реформ Нагорно-Карабахской Республики.