Вашингтон, 6 ноября, 2016, 01:42 — ИА Регнум. У четырех сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон похитили три ноутбука. Инцидент произошел в пятницу, 4 ноября, в Филадельфии. После чего сотрудники штаба написали заявление в полицию. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает CBS.

Unsplash Ноутбук

На похищенных ноутбуках, предположительно, могла храниться конфиденциальная информация. Например, данные и дальнейших запланированных событиях. В том числе, и расписание Клинтон.

В пятницу, как рассказали сотрудники предвыборного штаба, отправились ужинать в ресторан, а вещи, включая ноутбуки, оставили во внедорожнике Buick Enclave. Через час, когда работники вернулись, то обнаружили, что в машине разбито стекло в задней двери, и сумки в которых находись ноутбуки и другие вещи, пропали.

На автомобиле не было надписи, которая бы свидетельствовала о принадлежности машины к штабу Клинтон, рассказал комиссар местной полиции. Исходя из этого, сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что преступление не было запланировано.

Однако на похищенных MacBook Pro могла находиться весьма важная информация. Поэтому, как отмечает издание, теперь к расследованию подключатся Секретная служба и министерство внутренней безопасности США.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут во вторник, 8 ноября. По последним данным, по популярности Клинтон опережает Трампа примерно на 2−2,5%.