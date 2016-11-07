Москва, 7 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама продлил действие санкций в отношении Ирана. Какие цели преследует Вашингтон, продолжая оказывать давление на Тегеран? Этот вопрос исследовал редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Первая цель ясна — не дать Ирану превратиться в самостоятельного игрока на Ближнем Востоке. «Поэтому главная причина продления санкций со стороны США сейчас, на наш взгляд, связана с целью организации давления на Иран, чтобы добиться изменения его региональной политики, несмотря на то, что комиссия МАГАТЭ подтверждает: Иран выполнил все условия по ядерной сделке».

Вторая цель не менее значима для США и заключена в следующем: «США заинтересованы в том, чтобы помешать России и Ирану объединиться против Запада», поскольку считается, что если «этот альянс примет форму единого фронта, подкрепленного армиями этих стран, Иран станет гораздо менее сговорчивым в своих попытках проецировать влияние на Ближнем Востоке, в то время как Россия тоже будет пытаться восстановить там влияние со своей стороны».

Кроме того, пока санкции не отменены и давление на Иран сохраняется, есть надежда, что экономическое его развитие будет заторможено, что также является одной из целей США. То же касается и России. Как пишет New York Times «пока идет эта война, в которой ни одна сторона сейчас не может приблизиться к победе, ни Иран, ни Россия не смогут приблизиться к экономическому подъему и включению в глобальное экономическое сообщество, на которые надеются населения этих стран».Кроме того, верные своей стратегии «цветных переворотов», США пытаются внести раскол в руководство Ирана. У страны накопилось много экономических и социальных проблем, которые нынешнее руководство страны надеялось с отменой санкций довольно быстро решить.

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В то же время Вашингтон пытается активизировать в Иране и так называемые «умеренные силы». США надеются спровоцировать «схватку» между президентом ИРАНА Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, которые занимают прозападные позиции, и Корпусом стражей Исламской революции и другими сторонниками жесткой линии в отношении Запада. Чтобы опровергнуть аргументы в пользу налаживания связей с Москвой, по мнению американских экспертов, «иранским умеренным политикам необходимо продемонстрировать иранцам экономические результаты ядерного соглашения, подписанного в прошлом году».

Сейчас уже очевидно, что надеждам, которые, возможно, питали в Тегеране, когда отказывались от своего ядерного щита сбыться не суждено. По канонам присущих Западу двойных стандартов, США, заключив соглашения, сразу же своими действиями дезавуировали их.

В этой связи верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил следующее: «Некоторые пытаются доказать, что если мы пойдем на компромисс с Соединенными Штатами, то проблемы нашей страны будут решены. Ядерная сделка и отношение Соединенных Штатов являются примером, который показывает, что это неправильная точка зрения». По его словам, «ведение переговоров с Соединенными Штатами не решит проблемы: во-первых, потому что они лгут и не уважают свои обязательства, и, во-вторых, потому что США находятся в кризисе».

Таким образом, в отношениях США и Ирана случился момент истины. Возможно, эта истина многим была ясна и до «ядерной сделки», но сейчас ее может не увидеть только слепой.

Подробности читайте здесь: Почему Обама наступил на горло своей «персидской песни»

Все статьи автора: Станислав Тарасов