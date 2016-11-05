Москва, 5 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину, который совершил нападение на врача «скорой помощи». Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Pixabay.com Агрессия

Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, возле одного из жилых домов на шоссе Энтузиастов.

«Во время госпитализации женщины ее муж, по предварительным данным, находившийся в алкогольном опьянении, нанес удар в лицо фельдшеру», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, задержали злоумышленника.

По данному факту проводится проверка.