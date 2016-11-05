Мужчина напал на фельдшера «скорой помощи» в Москве
Москва, 5 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину, который совершил нападение на врача «скорой помощи». Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
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Агрессия
Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, возле одного из жилых домов на шоссе Энтузиастов.
«Во время госпитализации женщины ее муж, по предварительным данным, находившийся в алкогольном опьянении, нанес удар в лицо фельдшеру», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, задержали злоумышленника.
По данному факту проводится проверка.