Киев, 5 ноября, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Власти Германии в ближайшее время выделят Украине финансовую помощь в размере 72 млн евро. Об этом сообщил замминистра экономического развития Украины Максим Нефедов на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Дайте денег!

«2 дня в Берлине на переговорах с Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (министерство экономического сотрудничества и развития), — пишет украинский чиновник. — Результат — 72 млн евро новой помощи для Украины».

При этом Нефедов добавил, что финансовые средства пойдут на развитие экономики, энергоэффективность, а также на помощь внутренним переселенцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на Украине в апреле 2014 г. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые власти Киева объявили о начале проведения «АТО» в Донбассе.