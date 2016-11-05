Стамбул, Турция, 5 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. В турецком городе Стамбул сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые выступали против арестов журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet и лидеров прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Об этом сообщает в субботу, 5 ноября, телерадиокомпания ВВС.

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«Одна из групп протестующих собралась у мечети в районе Шишли, — говорится в сообщении. — Они выкрикивали лозунги о «фашистской» политике властей. Вскоре полицейские начали поливать протестующих водой».

Отмечается, что вторая группа митингующих попыталась пройти маршем до редакции оппозиционной газеты Cumhuriyet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 4 ноября, власти Турции задержали 2-х сопредседателей Партии демократии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг и еще 14 депутатов этого политического объединения. Операцию по задержанию политиков проводили сразу в нескольких городах, включая Анкару, Мардину и Диярбакыр.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что депутатов прокурдской оппозиционной партии задержали в связи с тем, что они отказались давать показания на уголовном процессе. Также стало известно, что один из задержанных депутатов был освобожден под подписку о невыезде.

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