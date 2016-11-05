Рим, 5 ноября, 2016, 21:03 — ИА Регнум.



Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

«Если нужно помочь союзнику НАТО, ставшему жертвой кибератаки, у нас есть двести человек, готовых прийти на помощь», — отметил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. В интервью итальянской газете Corriere della Sera от 4 ноября Столтенберг говорил о новых типах угроз, беспокоящих мир, который все еще «в поисках нового равновесия после окончания деления его на два блока, один проамериканский и один просоветский».

Столтенберг, отвечая на вопрос роли России в Сирии, ответил, что не считает, что Россия играет важную роль. Он отметил, что Россия сегодня является более «напористой», на протяжении многих лет она увеличивала свои военные возможности. Начиная с 2000 года утроила расходы на оборону и разработала новые навыки и типы оружия. Россия показала готовность применить военную силу против соседей: в Грузии, в Крыму, в восточной Украине. Теперь и в Сирии. Россия отвечает за поддержку режима Башара Асада, а также за беспорядочные бомбардировки. Все это не является признаками важности, потому что «значение важности в этом мире не эквивалентно готовности применить военную силу». Как считает генсек НАТО, страна может быть важной на мировой сцене и не использовать оружие. Россия же пытается установить сферы влияния на основе старого способа понимания того, какой должна быть Европа. Ею движет идея великих держав, которые делят между собой весь мир. Это концепция конференции в Ялте, после Второй мировой войны. «Это не та Европа, для которой мы работаем», — добавил Столтенберг.

На вопрос корреспондента Corriere della Sera о необходимости в таком беспокойном мире необходимость организовать вторую конференцию по типу ялтинской, генеральный секретарь Североатлантического альянса ответил, что не верит в идею великих держав, которые разделяют мир и Европу на сферы влияния, в которых они имеют право контролировать соседей. Альтернативой, по мнению Столтенберга, является европейский порядок, основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности всех соседних народов.

При этом в ходе интервью, говоря о выборах в США, генсек НАТО заявил, что когда встретится со следующем президентом Соединенных Штатов он обязательно похвалит Европу за то, что она увеличила расходы на оборону после многих лет упадка. «2015 год стал первым, когда наши европейские союзники увеличили расходы на оборону. В 2016 году их будет еще больше. Я скажу это, потому что это выражение солидарности с НАТО, знак того, что европейские союзники вкладывают средства в их безопасность и способствуют более справедливому распределению обязанностей в рамках Североатлантического союза. И это для Соединенных Штатов лучшая платформа, чтобы продолжить свою твердую приверженность европейской обороне».

Говоря о России, генсек Североатлантического альянса отметил, что Россия несет ответственность за беспорядочные бомбардировки и за поддержку режима Асада, который убил мирных жителей, используя химическое оружие. В то же время он призвал Россию прекратить бомбардировки и сыграть конструктивную роль по поиску политического решения путем переговоров. Первым шагом к урегулированию ситуации должны стать: прекращения огня и поставка гуманитарной помощи жителям Алеппо.

Основная задача НАТО, по его словам, состоит в защите всех союзников от любой угрозы, приходит ли они с юга, с переворотами и насилием, которые мы видим в Северной Африке и на Ближнем Востоке, или с более «напористой Россией» на Востоке. НАТО направило четкий сигнал: альянс существует, чтобы защитить всех союзников и обеспечить надежное сдерживание давления. Нападение на одного союзника вызовет отклик всех союзников. «Мы защищаем всех союзников против любой угрозы, основываясь на принципах трех мушкетеров: «Один за всех и все за одного».

Корреспондент итальянского издания отметил, что, когда речь заходит о России, кажется, что НАТО и некоторые страны Европы говорят на других языках. Премьер — министр Италии Маттео Ренци, к примеру, добился того, что 21 октября из документа, который подготавливался странами Европейского союза, удалили ссылку на санкции против Москвы. Не говорит ли это о том, что некоторые страны не хотят следовать политике НАТО?

Столтенберг ответил, что среди членов НАТО нет разногласий, на саммите в Варшаве союзники договорились о политике в отношении России. И это двуединый подход: оборона и диалог.

В конце интервью генсек НАТО поблагодарил Италию за ее «активную деятельность» в рамках НАТО и за то, что она предоставила возможность для НАТО испробовать на Сицилии новую систему дронов в рамках программы Alliance groundsurveillance для более тщательного наблюдения за земной поверхностью.