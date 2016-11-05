Лондон, 5 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. «Российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Коммерческая авиастроительная корпорация Китая» (Comac) представили модель нового самолета на авиашоу Airshow China-2016 проходящем в Чжухае (КНР) с 1 по 6 ноября».

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По сведениям издания, «новый реактивный лайнер будет производиться в Шанхае. Летные испытания его начнутся в 2021 году, а начать выполнять регулярные рейсы он должен будет в 2025 г.»

«Две названные корпорации вложат в проект 16 миллиардов фунтов, — отмечает Express. — Идею совместной российско-китайской разработки широкофюзеляжного самолета выдвинул Владимир Путин в 2014 году во время посещения Китая. Надо сказать, проект от идеи к воплощению продвинулся очень быстро».

«Представители китайской стороны сообщили, что новый лайнер составит достойную конкуренцию Boeing и Airbus, поскольку обладает несомненными преимуществами, — заключает газета. — Прежде всего, он станет потреблять на 10% меньше топлива, чем аналоги. Конструкторы обещают, что самолет будет способен доставить 280 пассажиров в беспосадочном режиме на расстояние 7500 миль (12 070 км)».

Для сравнения: максимальная загрузка Airbus А320 составляет 180 пассажиров, а дальность полета — 5900 км.