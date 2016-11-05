Москва, 5 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Вашингтоном «упали ниже плинтуса» не по вине властей Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Второму телеканалу Израиля.

En.kremlin.ru Флаги России и США

«У нас (властей РФ и США) были и вполне приличные периоды во взаимоотношениях, и общие задачи, которыми мы занимались и которые мы решили, — это и договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, и урегулирование ситуации вокруг Ирана, и целый ряд других тем, — говорит глава российского правительства. — Но, к сожалению, из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими».

При этом Медведев добавил, что власти России заинтересованы в «нормальных отношениях» с руководством США.

«И это не наша вина и не наш выбор, — сказал премьер-министр. — Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были нормальными».

Выдержки из интервью опубликованы на официальном сайте правительства России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войну санкций в 2014 году начали США при поддержке стран ЕС и ряда других государств. Введение санкций, по словам американских и европейских чиновников, связано с воссоединением Крыма с РФ и гражданской войной на Украине.