Киев, 5 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко нужно внести в Верховную раду законопроект о внесении изменений в закон о заочном осуждении, для его применения относительно бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе общения с сотрудниками СМИ.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Есть 2 закона, — говорит генеральный прокурор. — Один по иронии судьбы был принят еще при Януковиче. Согласно ему, есть ряд производств, которые можно направлять в суд. Потому что там есть розыск Интерпола, соответствующие международные решения… Есть также другой закон, который был принят одновременно с моим назначением на должность (генпрокурора, — ред.). Ряд юристов говорят, что он несовершенен».

При этом Луценко добавил, что ГПУ разработала проект изменений в этот закон, чтобы избежать возможных обвинений со стороны Европейского суда с прав человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики, которые не поддержали государственный переворот на Украине, провозгласили себя независимыми от Киева территориями. После этого новые власти Украины объявили о начале проведения «антитеррористической операции» в Донбассе.