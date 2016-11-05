Абу-Даби, 5 ноября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Межконтинентального кубка-2016, обыграв в матче за третье место команду Таити. Встреча, прошедшая 5 ноября в Дубае, завершилась со счетом 4:3.

Umberto Rotundo Пляжный футбол

В составе «российской дружины» отличились Борис Никоноров, Илья Леонов, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Межконтинентальный кубок. Дубай (ОАЭ). Матч за 3-е место

Россия — Таити — 4:3 (2:1, 0:0, 2:2).

Напомним, что в финале Межконтинентального кубка-2016 встретятся команды Бразилии и Ирана.

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