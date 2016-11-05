Вашингтон, 5 ноября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Власти США готовы ответить на киберугрозы со стороны других государств, однако Вашингтон не собирается обсуждать этот вопрос. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Марк Строх, комментируя сообщения СМИ о внедрении американских хакеров в российскую инфраструктуру.

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«Мы (власти США) не будем обсуждать потенциальный ответ, однако скажем следующее: некоторые ответы вы можете увидеть, некоторые — нет», — говорит он.

При этом представитель Белого дома добавил, что американская сторона защитит свои интересы и сделает это «в то время и в том месте, которые мы сами выберем».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников разведки и другие источники информации сообщил, что военные хакеры США уже проникли в энергосистему РФ, телекоммуникационные сети и систему управления в Кремле.

На такой шаг Белый дом якобы пошел для того, чтобы нанести максимальный ущерб системе РФ, если это будет необходимо.

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