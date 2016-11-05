Самара, 5 ноября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В матче тринадцатого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

Pixabay.com Футбол

В составе хозяев поля отличился форвард Сергей Корниленко (дубль), у гостей голевыми действиями отметились Дмитрий Коробов и Георгий Чантурия.

После тринадцати матчей чемпионата России самарские «Крылья Советов» пока занимают шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 10 баллов, находится на 12-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2.

Читайте также: «Зенит» переиграл «Томь» в матче чемпионата России