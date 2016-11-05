София, 5 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) при помощи кибератак пытаются «расколоть и дестабилизировать» Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил президент Болгарии Росен Асенов Плевнелиев в интервью ВВС.

U.S. Army Росен Плевнелиев

Кремль пытается «повлиять» на политику Болгарии и других государств Европы, распространяя пропаганду и финансируя политпартии, считает Плевнелиев (срок мандата президента истекает в следующем месяце).

При этом глава государства добавил, что в 2015 г. ряд правительственных сайтов Болгарии подверглись нападению киберпреступников, которые могут принадлежать к той же группировке, что и организаторы хакерских атак на сайт Демократической партии США в преддверии выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о взломе компьютерных систем Демократической партии США стало известно летом 2016 г. Представители демократов заявили о причастности к кибератаке хакеров из РФ.

Глава России Владимир Путин отметил, что таким образом американская сторона старается отвлечь внимание общественности от содержания документов.

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