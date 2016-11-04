Ханчжоу, Китай, 8 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. После почти 10 часов спасательных работ девять китов, выброшенных на берег в прибрежных водах восточно-китайской провинции Чжэцзян, были спасены и доставлены в безопасные места, сообщили местные власти, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Два животных были отправлены в Океанариум Тайчжоу, еще два отправились в близлежащий парк Байша-Бей, а остальные пять были доставлены в местную компанию по разведению морепродуктов. Местная полиция получила сообщение около 8:00 по местному времени 6 июля о 12 китах, замеченных в сотнях метров от берега в городе Линьхай провинции Чжэцзян.

Дюжиной выброшенных на берег морских млекопитающих оказались дынноголовые киты, три из которых не подавали признаков жизни до прибытия спасательной команды, сообщили в департаменте по связям с общественностью города. Высказывалось предположение, что киты оказались на мели, так как они не успели покинуть место после отлива.

Сейчас не сезон рыбной ловли в Китае, поэтому киты, вероятно, подплыли слишком близко к берегу, так как, по мнению экспертов, не было помех от шумных лодочных двигателей и более заманчивых источников пищи поблизости.

Местный департамент общественной безопасности и департамент рыболовства, а также местные жители, занятые в рыбной отрасли, бросились на место, чтобы помочь спасателям. Спасательные работы осложнялись жарой, весом китов и их расположением вдали от побережья.

Спасатели вырыли ямы для китов и залили их водой. Они также использовали влажные полотенца, чтобы млекопитающие не промокли, и возвели навесы, чтобы защитить их от солнца, сказал представитель группы от правоохранительных органов городского управления по морским и рыбным ресурсам Чжу Юйпэн.

«Мы пытались выпустить одного из китов в море во время спасательной операции, но его выбросило на берег. Если они больны, они могут снова выйти на берег после освобождения», — сказал Чжу.

Примерно 150 человек приняли участие в спасательных работах, которые завершились около 18:00 по Пекину 6 июля.