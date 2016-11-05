Хельсинки, 5 ноября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от победного для «российской дружины» матча Кубка Карьяла с командой Швеции (3:2).

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Пропущенная шайба

«Сегодняшняя игра чем-то была похожа на матч с финнами, — цитирует нападающего «Чемпионат». — Обидно, что пропустили две необязательные шайбы. Плохо, что заработали 3 удаления подряд».

При этом Барабанов добавил, что хоккеистам сборной России в матче против команды Швеции нужно было действовать поострее.

«Шведы от финнов достаточно сильно отличаются по манере игры, сегодня трудно было обороняться, — говорит нападающий. — У них разные системы игры, оба матча были тяжёлыми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября сборная России по хоккею переиграла команду Швеции во втором матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая на арене в Хельсинки (Финляндия), завершилась со счетом 3:2.

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