Барабанов об игре сборной России: «Пропустили две необязательные шайбы»
Хельсинки, 5 ноября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от победного для «российской дружины» матча Кубка Карьяла с командой Швеции (3:2).
«Сегодняшняя игра чем-то была похожа на матч с финнами, — цитирует нападающего «Чемпионат». — Обидно, что пропустили две необязательные шайбы. Плохо, что заработали 3 удаления подряд».
При этом Барабанов добавил, что хоккеистам сборной России в матче против команды Швеции нужно было действовать поострее.
«Шведы от финнов достаточно сильно отличаются по манере игры, сегодня трудно было обороняться, — говорит нападающий. — У них разные системы игры, оба матча были тяжёлыми».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября сборная России по хоккею переиграла команду Швеции во втором матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая на арене в Хельсинки (Финляндия), завершилась со счетом 3:2.
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