Бухарест, 5 ноября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. На юге Румынии произошла крупная авария с участием не менее 20 автомобилей. Об этом, как передает Sputnik, сообщил министр внутренних дел этой страны Раед Арафат.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Пропущенная шайба

По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, еще 39 получили травмы разной степени тяжести.

Трагедия произошла в субботу, 5 ноября, на 67 км шоссе Бухарест — Констанца возле города Лехлиу-Гарэ (уезд Кэлэраш).

Отмечается, что причиной происшествия могла стать погода — некоторые водители не сбавили скорость во время густого тумана.

«На место аварии прибыли 2 мобильных госпиталя и 20 машин скорой помощи, работают сотрудники полиции и медики», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности ЧП.