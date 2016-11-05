Хельсинки, 5 ноября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Швеции во втором матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая 5 ноября в Хельсинки (Финляндия), завершилась со счетом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе победителей шайбы забросили Рушан Рафиков, Александр Барабанов и Валерий Ничушкин. У «тре крунур» голевыми действиями отметились Рикард Йюнге и Карл Клингберг.

Таким образом, после двух туров сборная России пока лидируют в турнирной таблице, набрав 6 очков. Ранее подопечные Олега Знарка разгромили команду Финляндии со счетом 5:1.

В следующем матче команда России 6 ноября сыграет против сборной Чехии.

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла» (Финляндия). 2-й тур

«Швеция» — «Россия» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).