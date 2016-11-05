Москва, 5 ноября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Заместителем директора ФСБ России назначен генерал-лейтенант Евгений Зиничев, который ранее исполнял обязанности губернатора Калининградской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Gov39.ru Евгений Зиничев

«Генерал-лейтенант (Зиничев Евгений Николаевич), назначен на должность заместителя директора ФСБ России в октябре 2016 года, в органах безопасности с июня 1987 года», — говорится в сообщении спецслужбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2016 г. исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев попросил президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина перевести его на другую работу по семейным обстоятельствам.

И.о. главы регионы был назначен премьер-министр областного правительства Антон Алиханов.

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