Анкара, 5 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Жители Европейского союза (ЕС) узнают о событиях в Турции в искаженной форме. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора с председателем Европарламента Мартином Шульцем.

Pixabay.com Цвета турецкого флага

«Определенные круги в Европе, опираясь на ложную информацию, выступают с необоснованными и предвзятыми заявлениями в адрес Турции», — говорит премьер-министр.

При этом Йылдырым подчеркнул, что народ Турции обеспокоен тем фактом, что события в стране доводятся до жителей ЕС в искаженной форме, а ряд политических кругов Европы «поощряют терроризм».

По его словам, турецкая судебная система является независимой и действует на основе принципа верховенства права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция с середины прошлого века работает над вступлением в Европейский союз (ЕС), теперь решение остается за Брюсселем.

«Если он (ЕС) хочет вступления Турции, он должен проявить волю», — сказал Йылдырым.

При этом премьер-министр Турции подчеркнул, что у Анкары всегда имеются альтернативны вступлению в ЕС.

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