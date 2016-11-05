Ростов-на-Дону, 5 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» нашёл нового партнёра. Им стала компания по производству смартфонов Highscreen. Об этом сообщил журналистам сегодня, 5 ноября, исполнительный директор клуба Константин Дзюба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Zotov Стадион в Ростове-на-Дону

«Мы рады, что благодаря успехам клуба, начинаем представлять все больший интерес для компаний и спонсоров. И новое соглашение о сотрудничестве — это первый шаг. В рамках сотрудничества с Highscreen будет активация по работе с болельщиками, бренд компании будет размещён на форме игроков в матчах РФПЛ. Эффективность сотрудничества будет видна по итогам сезона. Контракт рассчитан до конца сезона 2016/17», — отметил Дзюба.

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Какую сумму компания собирается вложить, держится в секрете. Не исключено, что один из игроков станет лицом коммерческой фирмы.

Константин Дзюба отметил, что ФК «Ростов» не хотел бы терять «Агроком» в качестве генерального спонсора. И пока официальных документов о расторжении финансовых отношений между сторонами нет.

Напомним, в начале октября стало известно о том, что главный спонсор жёлто-синих группа компаний «Агроком» расторгает договор с «Ростовом». Причиной принятия такого решения стало неисполнение обязательств со стороны команды. Затем первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, на которого возложены обязательства по стабилизации ситуации в клубе, не исключил возможности возобновления финансовых отношений «Агрокома» и «Ростова».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, жёлто-синие по итогам сезона 2015/16 завоевали «серебро» российского чемпионата и впервые в истории клуба получили право участия в Лиге чемпионов УЕФА. Пройдя квалификацию, клуб попал в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.