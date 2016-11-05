Калуга, 5 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В городе Таруса Калужской области 5 ноября состоялся II гастрономический фестиваль национальных кухонь «Тарусская застолица», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eventsinrussia.com Кафе и рестораны Тарусы радушно встречали гостей гастрономического фестиваля

По информации организаторов, тарусские кафе и рестораны порадовали своих гостей вкусовым многообразием еды на любой кошелек.

В фестивальном меню были широко представлены блюда азербайджанской, осетинской, русской, сербской украинской, швейцарской и другой национальной кухни. Отдельно на гастрономическом фестивале была выделены так называемые деревенские блюда местной тарусской кухни.

Напомним, в топ-10 популярных городов России для гастрономического туризма осенью 2016 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Севастополь, Новороссийск, Краснодар, Челябинск, Тула, Тюмень и Таруса Калужской области.