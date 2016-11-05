Москва, 5 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Испытания снайперской винтовки «Точность», которая поступит на вооружение спецслужб, завершились в России. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил глава Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

U.S. Marine Corps На прицеле у снайпера

«Винтовки прошли государственные испытания успешно, — говорит он. — Уже завершилась работа межведомственной комиссии, уже присвоены литеры».

При том глава ЦНИИТОЧМАШ добавил, что первая партия снайперских винтовок будет поставлена для нужд Федеральной службы охраны (ФСО) России.

По его словам, такой снайперский комплекс, который не уступает ни в чем иностранным аналогам, разработан впервые в истории современной России. Винтовки разрабатывались сразу в комплексе с тепловизионными ночным и дневным прицелами, и лазерным целеуказателем и патронами.

Семизоров добавил, что винтовка может быть использована для стрельбы обычными и бронебойными патронами.