Люберцы, Московская область, 5 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Двое пожилых людей погибли в результате пожара в Люберецком районе Подмосковья. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

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Трагедия произошла в субботу, 5 ноября, в частном доме в дер. Кирилловка.

«После тушения пожара обнаружены тела 2-х человек, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами СКР по Московской области проводится доследственная проверка».

По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета, от которой произошло возгорание.

Ведется следствие.