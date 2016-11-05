В Подмосковье в результате пожара погибли 2 человека
Люберцы, Московская область, 5 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Двое пожилых людей погибли в результате пожара в Люберецком районе Подмосковья. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.
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Пожар
Трагедия произошла в субботу, 5 ноября, в частном доме в дер. Кирилловка.
«После тушения пожара обнаружены тела 2-х человек, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами СКР по Московской области проводится доследственная проверка».
По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета, от которой произошло возгорание.
Ведется следствие.