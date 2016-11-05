Мадрид, 5 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум.



en.wikipedia.org Боевики ЭТА

Мигель Ирасторза, 64-летний лидер запрещённой организации «Страна басков и свобода» (ЭТА) был задержан в деревне недалеко от Пиренейских гор на территории Франции, сообщили в испанском министерстве внутренних дел.

Операция продолжается и может привести к другим арестам.

ЭТА была организована в конце 1950-х годов во время диктатуры Франсиско Франко, целью организации является создание независимого государства на севере Испании и юге Франции. Организация вела борьбу используя и террористические методы, впрочем их противники отвечали им той же монетой.

В последние годы ЭТА отказалось от вооружённого противостояния, но не от своей мечты о независимости. За последние годы организация ослабла, так как многие её члены были арестованы, что не отразилось на сепаратистских настроениях народа Басконии.