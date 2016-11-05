Воронеж, 5 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Третий благотворительный фестиваль шарлоток прошел в Воронеже 4 ноября. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Добросвет».

Марина Каширская ИА REGNUM Благотворительный фестиваль шарлоток прошел в Воронеже 4 ноября — уже в третий раз

На благотворительном мероприятии в сити-парке «Град» было собрано 137 тысяч рублей, все эти средства будут переведены в онкогематологическое отделение Воронежской областной детской клинической больницы №1.

Среди партнеров, предоставивших призы для благотворительной лотереи и победителей конкурса шарлоток, были воронежский океанариум, детский квест «Кидбург», лазерный клуб «Портал», настольные игры «Мосигра», соляные пещеры и студия «Ералаш». Мероприятие поддержал Гастрономический союз России.

В конкурсе участвовали более 50 пирогов. Работы оценивали профессиональные кулинары по пяти критериям: внешний вид, оригинальность названия, аромат, тесто и начинка. Приносить шарлотки собственного изготовления можно было и вне конкурса — средства от продажи выпечки шли в благотворительный фонд.

Также передать деньги больным онкологией детям можно было, купив что-то на благотворительной ярмарке. Также на фестивале были организованы настольные игры, детские мастер-классы по рукоделию и рисованию песком, благотворительная лотерея и фотозона.