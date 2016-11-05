Сеул, 5 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Десятки тысяч южнокорейцев вышли на протест в центре Сеула с требованием уйти в отставку президента страны Пан Кын Хе, сообщает 5 ноября Reuters.

Korean Culture and Information Servic Пак Кын Хе

Данная демонстрация была самой крупной за многие годы, по словам организаторов собралось свыше 100 000 человек. Последний раз сопоставимой по масштабу была акция, направленная против импорта говядины из США в 2008 г.

Для поддержания порядка в центр Сеула стянуто 17 600 полицейских и 220 единиц техники.

Недовольство широких народных масс вызвал скандал с подругой президента Цой Сун Силь, которая, используя доверительные отношения с президентом, незаконно вмешивалась в государственные дела, в частности читала и даже редактировала речи президента.

Напомним, что президент Пан Кын Хе уже принесла извинения перед народом, уверив общественность, что проявит полное содействие следствию, однако представители оппозиции заявили, что её сожаления не были искренними и она должна уйти в отставку. После скандала первая женщина-президент Южной Кореи практически полностью утратила доверие граждан, по данным опросов её поддерживают всего 5% населения, выборы президента пройдут уже в следующем году.