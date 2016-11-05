Москва, 5 ноября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации ждет официальной реакции администрации США на сообщения американских СМИ о кибератаках американских военных хакеров на российские государственные компьютерные управляющие системы. Об этом сегодня, 5 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Richard Patterson Хакер атакует

Она заявила, что на Смоленской площади в связи с появлением сообщений в американских СМИ о внедрении американских военных хакеров в телекоммуникационные и электросети России, а также «командные системы Кремля» ждут официальной реакции властных структур США, в том числе, Белого дома и Государственного департамента, с правовой оценкой этой информации.

При этом Захарова подчеркнула, что отсутствие официальной реакции со стороны администрации США будет означать существование в США государственного кибертерроризма.

Захарова подчеркнула, что в том случае, если угрозы, передававшиеся через американские СМИ, будут осуществлены, то Москва будет в праве предъявить Вашингтону соответствующие обвинения.

Напомним, американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американские военные хакеры, находящиеся на военной службе, внедрились в российские компьютерные государственные управляющие системы, в частности, в телекоммуникационную‑ и энергосети, а также в «командные системы Кремля».