Москва, 5 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. И снова министерство внутренних дел России собирается ужесточить правила эксплуатации автомобилей. Соответствующий законопроект с поправками в Правила дорожного движения уже подготовили в МВД. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил заместитель главы Госавтоинспекции Владимир Кузин, пишут «Известия».

Юкатан Знак «Учебный автомобиль»

Согласно этим поправкам, водитель будет обязан устанавливать на свое транспортное средство такие предупреждающие знаки, как «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд» и ряд других.

Если эта норма будет принята, то водители без соответствующих знаков будут привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). По этой статье предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Также среди поправок снова «всплыло» старое предложение ужесточить требования к начинающим водителям со стажем менее двух лет. Предлагается запретить таким водителям двигаться со скоростью более 70 километров в час по любым дорогам. Также новичкам предлагается запретить буксировку других транспортных средств, а владельцам мотоциклов и мопедов, недавно получивших права, запретить перевозить пассажиров.

Стоит отметить, что это предложение всегда вызывало много вопросов, так как ограничение скорости для водителей-новичков гарантированно создаст хаос на дорогах.