МВД хочет обязать водителей ставить предупреждающие знаки на свои машины
Москва, 5 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. И снова министерство внутренних дел России собирается ужесточить правила эксплуатации автомобилей. Соответствующий законопроект с поправками в Правила дорожного движения уже подготовили в МВД. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил заместитель главы Госавтоинспекции Владимир Кузин, пишут «Известия».
Согласно этим поправкам, водитель будет обязан устанавливать на свое транспортное средство такие предупреждающие знаки, как «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд» и ряд других.
Если эта норма будет принята, то водители без соответствующих знаков будут привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). По этой статье предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Также среди поправок снова «всплыло» старое предложение ужесточить требования к начинающим водителям со стажем менее двух лет. Предлагается запретить таким водителям двигаться со скоростью более 70 километров в час по любым дорогам. Также новичкам предлагается запретить буксировку других транспортных средств, а владельцам мотоциклов и мопедов, недавно получивших права, запретить перевозить пассажиров.
Стоит отметить, что это предложение всегда вызывало много вопросов, так как ограничение скорости для водителей-новичков гарантированно создаст хаос на дорогах.