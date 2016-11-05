Анкасвилл, США, 5 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов потерпел молниеносное поражение в дебютном бое под эгидой Bellator. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба организации.

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Турнир смешанных боевых искусств (MMA) Bellator-163 проходит в американском городе Анкасвилл. Харитонов впервые вышел на ринг в рамках турнира Bellator. Ему противостоял американец Джейви Айяле.

Бой завершился на 16-й секунде первого раунда. Айяле нанес Харитонову мощнейший удар и отправил российского бойца в нокаут. Для Харитонова — это уже шестое поражение в карьере (всего боец провел 29 поединков).

После боя медики диагностировали у Харитонова легкое сотрясение мозга.

Сам боец не впал в уныние и считает, что нокаут был случайностью. «Пропустил удар, такое бывает. Это тяжелый вес, один удар может решить всё. Будем делать выводы и идти дальше», — сказал Харитонов.