Лондон, 5 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Британские политики призвали положить конец критики судей, которые нанесли удар по правительственной подготовке к Брекситу, сообщает 5 ноября Reuters.

Pixabay.com Brexit

Верховный суд Великобритании постановил 3 ноября, что решение о начале переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза должно принимать не правительство, а парламент.

Такое решение может отсрочить выход Британии из ЕС, что не соответствует планам британского лидера Терезы Мэй. Некоторые законодатели и подконтрольные правительству СМИ яростно критикуют такое решение судей.

Так член кабинета Терезы Мэй, Саджид Джавид назвал решение верховного суда «неприемлемым», по его мнению это ни что иное как попытка растоптать волеизъявление народа.

Газета Daily Mail и вовсе назвала трёх судей врагами народа.

С другой стороны бывший верховный судья Доминик Грив сказал, что подобные нападки на решение судей напоминают ему о фашизме.

Председатель комитета юстиции в парламенте, Боб Нилл предупредил, что нападки на судебную систему недопустимы и могут поставить под сомнение сам принцип разделения властей. Поэтому никто не должен оказывать на них давление и каким-либо образом пытаться влиять на их решения.

Напомним, что в июне в Великобритании прошёл референдум, на котором граждане высказались за выход страны из Европейского союза. Данное событие породило раскол в британской элите, столкнуло правительство и парламент, которые не могут договориться о том, каким образом будет осуществляться выход из ЕС. Тереза Мэй стоит на том, что парламент может только высказать свои соображение, но последнее решении должно остаться за правительством. Однако, в спор на стороне парламента вмешался верховный суд. Таким образом, планы Мэй по выходу из ЕС могут быть сорваны или отложены на неопределённый срок.