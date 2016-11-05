Москва, 5 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Сведения СМИ о том, что американские «военные хакеры» якобы проникли в российскую инфраструктуру и готовы «нанести удар» является безответственной и опасной информационной провокацией, направленной на пиар-прикрытие репутационных провалов во внутренней и внешней политике накануне президентских выборов в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Pixabay.com Хакерство

Он выразил сожаление, что международная безопасность и отношения между Россией и США стали заложниками грязных политических игр нынешних властей Америки.

«Любому эксперту очевидно, что антироссийской риторикой американская власть пытается увести общественную дискуссию от обсуждения своих неудач и накопленных проблем», — полагает депутат.

«Мы уже слышали от США заявления о подготовке кибератак против России. Если подобные преступления, поощряемые на уровне американских властей, будут иметь место, наши правоохранительные органы и государственные информационные ресурсы должны быть готовы к отражению таких враждебных действий. Обеспечение национальной безопасности в XXI веке должно быть комплексным, в том числе и в информационном пространстве», — заключил он.

Ранее NBC сообщило, что американские хакеры, работающие на правительство США, проникли в российскую инфраструктуру и «командные системы Кремля», сделав их уязвимыми для атаки, если США сочтут это необходимым.