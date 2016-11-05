Луганск, 5 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики задержали в Луганске лидеров подпольной группировки националистического батальона «Азов». Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила пресс-служба МГБ ЛНР.

My News24 Боевики «Азова»

Сообщается, что МГБ ЛНР в ходе целенаправленной работы по противодействию деятельности иностранных радикальных группировок, которые под контролем спецслужб вели пропаганду идеологии крайнего национализма, разжигают межнациональную вражду и осуществляют разведывательные операции на территории ЛНР, была выявлена группа фанатов футбольного клуба «Заря» под названием «Ультрас Чорно-бiлi».

Эта фанатская группа радикально-неонацистского толка, является подпольным отделением карательного батальона «Азов». На данный момент правоохранительные органы ЛНР задержали главарей этой группы — Овчаренко Владислав Валерьевич (1996 года рождения) и Ахмеров Артём Олегович (1997). Против них возбуждено уголовное дело по статье 335 УК ЛНР («Государственная измена в форме шпионажа»).

В ходе следствия было установлено, что Овчаренко и Ахмеров были завербованы сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины с позывным «Большой и Злой». Деятельность организации, возглавляемой Овчаренко и Ахмеровым финансировалась украинскими спецслужбами.