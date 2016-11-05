Триполи, 5 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Два итальянца и канадец были освобождены в Ливии, сообщает 5 ноября Reuters.

European Commission DG ECHO В Ливии

Рано утром, 5 ноября они были доставлены в Италию. Похищение произошло 19 сентября на юго-западе Ливии. Вооруженная группа блокировала автомобиль, на котором они добирались до места работы.

После того, как НАТО вмешалось в конфликт в Ливии в 2011 г. эта страна фактически раскололась на многочисленные трайбы, постоянно воюющие между собой, в этих условиях пребывание на территории Ливии небезопасно, тем более для иностранных граждан.

В настоящий момент в Ливии продолжается гражданская война между террористами, в том числе и принадлежащими к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными войсками. Многие эксперты предрекали подобное развитие событий, в случае вмешательства стран НАТО, однако американцы проигнорировали предупреждения. Такова общая картина для региона Ближнего Востока и Северной Африки: всюду куда бы не вмешивались американцы наблюдается хаос, терроризм и гуманитарная катастрофа.