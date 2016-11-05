Манила, 5 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Мэр города Альбуэра, арестованный по подозрению в наркоторговле, был убит в перестрелке в одной из тюрем Филиппин, сообщает 5 ноября Reuters.

Monzonda Филиппинская тюрьма

Роландо Эспиноса, мэр города Альбуэро явился с повинной к начальнику полиции, после того как в августе президент Филиппин Родриго Дутерте зачитал список из 150 политиков и чиновников связанных с наркоторговлей. Эспиноса, предпочёл сдаться, опасаясь за свою жизнь.

Позже он был отпущен домой, однако 5 октября был обвинён в незаконном хранении наркотиков и подвергнут аресту.

Опальный мэр был убит в ходе перестрелки, завязавшейся с охранниками, которые пришли с обыском в его камеру, с целью выявить наличие запрещённых предметов.

В президентском дворце данный инцидент назвали несчастным случаем, который требует расследования.

Эспиноса отрицал свою причастность к наркоторговле, однако признал, что его сын торговал метамфетамином, который он получал от китайского наркоторговца в тюрьме.

Напомним, что после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте, в июле текущего года, началась реализация жёсткой программы по борьбе с наркоторговлей. Всего с начала кампании было убито более 2300 человек, подозреваемых в связях с наркомафией. Президент мечтает снизить уровень наркотрафика на Филиппинах до минимума, в чём ему содействует китайская сторона. В то же время, Дутерте подвергается жёсткой критике со стороны США, за свои методы работы, однако в своих ответах американцам он даёт понять, что не поменяет взятый курс.