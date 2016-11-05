Киров, 5 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. «В России объединяются люди разных народностей, разного вероисповедания. Благодаря этой традиции страна смогла преодолеть самые страшные и трудные времена своей истории», — уверен глава Кировской области Игорь Васильев. Об этом он заявил в ходе гражданско-патриотической акции «Россия — многонациональная страна! В единстве наша сила!», посвящённой Дню народного единств

Правительство Кировской области Врио губернатора Игорь Васильев поздравляет собравшихся с Днем Народного единства

Акция прошла на главной площади областного Кирова. В ней приняли участие представители общественных организаций и объединений региона, предприятий, учебных заведений.

Поздравляя кировчан с праздником, глава региона отметил, что в этот день россияне вспоминают славное прошлое нашей страны и её лучшие традиции, одна из которых — сплочение народа как залог победы над испытаниями.

Васильев также напомнил, что в 2016 году отмечается 80-летие Кировской области, и обратился к присутствовавшим на площади ветеранам: «Благодаря вам построены заводы, фабрики, преодолена послевоенная разруха. И в сегодняшние непростые времена, в сложных внешнеполитических условиях, в период кризиса, мы уверенно движемся по пути построения гражданского общества, по пути социально-экономического развития».

Правительство Кировской области По оценкам областного правительства, в митинге приняли участие около 5 тыс. человек

В свою очередь атаман Кировского городского казачьего общества Виктор Рябенко отметил, что сегодня День народного единства имеет особое значение: «Мы видим, как хрупок мир и как важно сохранять национальное единство, быть гордым за свою страну и быть уверенным в завтрашнем дне, — сказал он. — У нас много национальностей, разные убеждения, но мы единый народ с одной общей историей и с одним общим будущим».

Во время акции состоялись выступления ведущих творческих коллективов Кирова и муниципальных образований области.

В этот же день на Театральной площади работала ярмарка выходного дня «Ноябрьская», а в областном драмтеатре открылся межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов «Кладовая ремёсел».

Андрей Репин ИА REGNUM Фото на память

Ноябрьская погода внесла свои коррективы в праздник. Ни митинг, ни ярмарка на центральной площади города большой популярностью у горожан не пользовались.