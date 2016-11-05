Москва, 5 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Российские власти прокомментировали сообщения ряда американских СМИ о том, что военные хакеры США (хакеры, находящиеся на службе у Пентагона) взломали компьютерные командные системы Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Army Cyber Хакеры Пентагона

«Меры для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности принимаются на уровне, соответствующем текущему моменту, а также угрозам, озвучиваемым в наш адрес на официальном уровне представителями других государств», — уклончиво сказал Песков.

Имел ли место взлом российских командных систем американскими военными хакерами на самом деле, Песков не уточнил.

Напомним, ранее американский телеканал NBC сообщил, что военные хакеры США якобы внедрились в телекоммуникационные‑ и электросети России, а также «командные системы Кремля». Утверждается, что это внедрение сделало российскую инфраструктуру уязвимой для секретного американского кибероружия.