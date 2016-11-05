Багдад, 5 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Ираке на придорожных минах подорвался грузовик, спасающий мирных граждан от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 ноября Reuters.

Department of Defense Мина

Грузовик подорвался в тот момент, когда вывозил людей из подконтрольного террористам города Хавиджа, находящегося в 120 километрах от Мосула.

Семнадцать из погибших были вынужденными беженцами, восемнадцатый был сопровождавший их сотрудник полиции.

Напомним, что в настоящий момент продолжается кампания по освобождению от террористов крупнейшего иракского города Мосул, в этой связи всё внимание общественности приковано к данным событиям, поэтому чудовищная гуманитарная катастрофа предстала перед глазами мировой общественности как на ладони. Ежедневно в этом противостоянии гибнут мирную люди, причём жертвами становятся они как от рук террористов, так и от бомбардировок американской авиации.