Берлин, 5 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Контрразведка Германии выявила 20 радикальных исламистов в рядах бундесвера. Об этом сегодня, 5 ноября, пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на службу военной контрразведки Германии.

isafmedia Солдат бундесвера

Установлено, что порядка 30 германских военнослужащих покинули страну, чтобы принять участие в военных действиях в Сирии и Ираке. Вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) особенно заинтересовались в этих гражданах Германии, так как они обучались военному мастерству.

После кровавых терактов в Париже в ноябре 2015 года, германская контрразведка начала проверку кадрового состава бундесвера.

По результатам проверки было установлено, что в рядах вооруженных сил ФРГ находятся 20 джихадистов и ещё порядка 60 военнослужащих, связанных с радикальными исламистами.

Кроме того, в бундесвере служат 286 правых экстремистов.