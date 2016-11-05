Вашингтон, 5 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама на излёте своего пребывания на посту главы государства сделал неожиданное признание. В интервью телеканалу HBO, опубликованном накануне, 4 ноября, Обама заявил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран приводит к неожиданным последствиям, которые выливаются в большие проблемы и человеческие жертвы.

U.S. Army Вертолёты армии США

Обама заявил, что плохие события, происходящие по всему миру, пробуждают в американцах некий инстинкт (наверное, демократический), который заставляет из вмешиваться в эти нехорошие дела.

«Это те случаи, когда интервенция имеет значение. Однако были случаи, когда непредвиденные последствия без умысла приводят к еще большим проблемам», — пояснил Обама. Он также добавил, что одна из наиболее сложных задач президента — это определить, чем могут обернуться те или иные действия.

Срок Обамы подходит к концу. До выборов нового президента США осталось менее трех дней.

Стоит отметить, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал обещание, что при нем Америка преркратит вмешательства в дела других стран и не будет свергать правительства.